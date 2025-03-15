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Общество

Скончался иеродиакон Евтихий Псково-Печерского монастыря

16.03.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Иеродиакон Евтихий (Талкалин) Псково-Печерского монастыря скончался после продолжительной болезни сегодня, 16 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря. 

Фото: Псково-Печерский монастырь/ Telegram-канал

Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он был трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха. 20 октября 2002 года пострижен в рясофор. С 2007 года исполнял послушание помощника Эконома. 4 апреля 2008 года пострижен в мантию.

Он нес различные хозяйственные послушания, был старшим молочной кухни, келарем, помощником келаря. 17 ноября 2022 года митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) был рукоположен в сан иеродиакона.

Отпевание иеродиакона Евтихия состоится во вторник, 18 марта, в Успенском храме в 10:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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