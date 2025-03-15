Общество

На Госуслугах заработал черновик заявления на поступление в первый класс

Черновик заявления на поступление детей в 1-й класс заработал на портале Госуслуг. Прием в школах начнется до 1 апреля, сообщает Министерство цифрового развития РФ.

«На Госуслугах заработали черновики заявлений в 1-й класс. <...> Заполните черновик заявления в 1-й класс на Госуслугах, и в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку "Отправить". Школы должны начать принимать заявления до 1 апреля», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2024 году в первую волну записи на Госуслугах было подано 825 тысяч заявлений в 1-й класс, а более 75% из них родители заполнили заранее. «При записи детей в 1-й класс школы учитывают очередность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше», - добавили в министерстве.

Так, на Госуслугах после формирования черновика заявления появится таймер обратного отсчета, который подскажет, через какое время можно подать заявление, пишет ТАСС. За день до старта приемной кампании, как пояснили в министерстве, Госуслуги пришлют дополнительное напоминание.

Принимать заявления будут до 30 июня в школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, с 6 июля по 5 сентября - независимо от адреса проживания и наличия льгот.

Запись ребенка в 1-й класс на Госуслугах доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.