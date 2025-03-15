Общество

В ГД одобрили увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Законопроектом предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1. Частью 2 статьи 21.5 в настоящее время установлен штраф от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде.

Законопроектом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, пишет РИА Новости.