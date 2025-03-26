Общество

Билеты на предпоказ фильма о настоящей магии разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Розыгрыш билетов на предпоказ фильма о настоящей магии проводит в Пскове радио ENERGY. Победители получат возможность посмотреть картину «Смерть единорога» (18+) раньше общероссийской премьеры. Розыгрыш проходит на волне 105.3 FM.

Фото: «Кинопоиск»

Ридли оказывается в ситуации, когда ей приходится провести выходные с трудоголиком-отцом Эллиотом. Когда надежды на улучшение их отношений практически не остается, они неожиданно сталкиваются с настоящим единорогом. Семья, на которую трудится Эллиот, немедленно решает извлечь выгоду целебных свойств единорога. Однако настоящая магия начинается, когда появляются родители младенца: свирепые единороги. Они начинают охоту на жадных богатых людей — и теперь каждый из них столкнется с последствиями своей алчности.

Видео: «Вольга про кино» / «ВКонтакте»

Главные роли исполнили: Пол Радд, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Уилл Поултер, Джессика Хайнс, Денис Делгато, Кэтрин Эрбе

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 19 марта по 1 апреля по будням на радио ENERGY Псков. Чтобы получить два билета, нужно поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона и дозвониться первым.

Предпоказ фильма пройдет 2 апреля в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19:00.

Слушайте радио ENERGY в Пскове на 105.3 FM