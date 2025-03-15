Общество

В РФ появится платформа обмена данными между спутниками и дронами

Российские специалисты в рамках серии технологических конкурсов Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great создадут платформу для сверхнизких орбит, обеспечивающую связь спутников и беспилотников, а также дистанционное зондирование Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

Решение планируется создать к 2028 году.

«Фонд поддержки проектов НТИ объявляет о старте нового технологического конкурса. Его цель - создать платформу малых космических аппаратов для орбит в диапазоне 100 - 200 км. Спутники смогут передавать друг другу данные и транслировать сигналы в стратосферу для передачи информации БПЛА на высоту 20-30 км. Они же, в свою очередь, смогут передавать данные коммерческим сервисам, дронам и операторам», - пояснили в фонде.

Платформа позволит решать задачи дистанционного зондирования Земли в высоком качестве, обеспечивать беспроводное интернет-соединение в труднодоступных районах, а также ускорит развитие в России частной космонавтики и новых рынков услуг, считают организаторы.

«В конкурсе смогут принять участие разработчики космических аппаратов, включая структуры ГК "Роскосмос", университеты и частные компании, имеющие опыт создания малых космических аппаратов, а также крупные разработчики беспилотных воздушных судов», - отметил директор по развитию технологических конкурсов Up Great Фонда поддержки проектов НТИ Юрий Молодых, которого цитирует пресс-служба организации.

Первые испытания в рамках проекта планируется провести в 2025 году, пишет ТАСС.