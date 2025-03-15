Общество

Подростков разрешат привлекать к работе в выходные во время каникул

Государственная Дума рассматривает законопроект, позволяющий работодателям привлекать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул.Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Поправки ко второму чтению документа предполагают выполнение такой работы либо по направлению службы занятости, либо в составе студенческих отрядов, зарегистрированных в федеральном или региональном реестре молодёжных и детских объединений, поддерживаемых государством.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой», — говорится в документе.

При этом обязательным условием является письменное согласие работника, если он достиг возраста 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет. Если речь идет о детях-сиротах, то обязательное условие — письменное согласие работника, а также органа опеки и попечительства, пишет ТАСС.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.