Общество

Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным

Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и интересов граждан при обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе.

Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что «фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев».

«Принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания РФ «К председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными», - сказано в документе.

В проекте обращения ГД отмечается, что депутаты Госдумы считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, Госдума просит предоставить позицию и предложения правительства по текущей ситуации в области обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан, пишет РИА Новости.

«Государственная Дума считает, что скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним», - сказано в документе.