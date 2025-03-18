Общество

Продлен прием заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты. Первый сезон»

Прием заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты. Первый сезон» продлен до 23 марта 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Молодые авторы социальных проектов в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявку на грант по ссылке. Каждый участник вправе представить не более одной заявки, которая будет содержать один проект в одной из 18 номинаций.

Максимальный размер гранта составляет 1 миллион рублей.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса на официальном сайте федерального агентства по делам молодежи и в ФГАИС «Молодежь России».

Более подробную информацию о конкурсе и его номинациях можно узнать на сайте на сайте.