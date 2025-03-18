Общество

Мурашко рассказал о проблеме из-за отказа сотрудников уходить на больничный

Работодатели могут сталкиваться со скрытой проблемой – презентеизмом, когда сотрудник из-за плохого самочувствия и отказа от лечения может работать неэффективно, поэтому руководству компаний следует предоставлять своим работникам возможность проходить диспансеризацию и вакцинацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Есть и скрытая проблема, так называемая, новое слово, которое появилось, это презентеизм, когда сотрудник вовремя приходит на работу и даже задерживается на ней, но на самом деле половину дня тратит из-за плохого самочувствия, неэффективно работающего, он не лечится, ему некогда, и не работает, потому что не может. По сути дела, не живет полноценной жизнью», - сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что каждый сотрудник, который не пришел на диспансеризацию и вакцинацию, это потенциальный убыток для компании. Так, например, вместо одного дня, который необходим на профилактический медосмотр, потом можно потратить большее количество дней на больничный. Работодателю выгодно не просто предоставить сотрудникам доступ к профилактике, но и активно мотивировать их ею пользоваться, пишет РИА Новости.