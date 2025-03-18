Общество

Псковский музей-заповедник стал четвертым в России по медиаактивности

Эрмитаж стал лидером рейтинга российских музеев по медиаактивности, в топ вошли также Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, об этом сообщили на площадке международного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».

Как рассказали авторы исследования, медиаиндекс рассчитывается на основе показателей аудитории сайта музея за месяц и общего количества упоминаний музеев в новостном сообществе. Абсолютным лидером по этому показателю стал Эрмитаж, который также занял первое место в рейтинге востребованности сайта у аудитории.

«Эрмитаж благодаря своей репутации и масштабу заслужил место маяка, ориентира, града на холме, на который обращены глаза людей. Для нас это дополнительные требования и очень высокая планка», — прокомментировала результаты рейтинга начальник отдела информационных проектов Государственного Эрмитажа Ольга Эбертс.

Вторые и третьи позиции в рейтинге музеев, сайты которых востребованы аудиторией, заняли Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

«Сайты — это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько музей востребован, потому что на них приходит аудитория уже заведенная, мотивированная, которая точно хочет прийти в музей», — подчеркнула один из авторов исследования, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

Она добавила, что топ музеев в контексте количества упоминаемости в СМИ возглавили Музей Победы, Третьяковская галерея и Эрмитаж. И несмотря на то, что первые позиции на протяжении последних лет остаются практически неизменными, к ним начинают приближаться отдельные региональные музеи. Например, это Псковский музей-заповедник, который грамотно использует средства массовой информации.

«Псковский музей-заповедник приближался активно к группе лидеров в прошлый период. В этом году он занимает уверенную четвертую позицию. Их информационный поток один из самых сильных сегодня. Они могут составить серьезную конкуренцию лидерам», — отметила Тюрина.

Отдельно участники мероприятия обратили внимание на проблему малых городов, где, по оценкам экспертов, каждый четвертый музей не оставляет видимый цифровой след, а их медиаактивность теряется среди других информационных поводов города.

«У нас по 89 музеям в малых городах Московской области было собрано 500 тыс. сообщений за 2024 год…У Третьяковской галереи их в полтора раза больше. И это только один музей», — сообщила директор по информационным технологиям АНО «Мир музея» Анастасия Подорожная.

Исследование «Музеи в публичном информационном пространстве: итоги года», подготовленное проектом «Социальный навигатор» международной медиагруппы «Россия сегодня», проводится второй раз. По словам авторов, проект призван способствовать большей узнаваемости музеев, повышению их мотивации к развитию инструментов привлечения внимании аудитории и выстраиванию эффективных коммуникативных стратегий.