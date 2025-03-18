Общество

Псковских школьников и студентов приглашают к участию в Международной олимпиаде по финансовой безопасности

На платформе «Содружество» до 30 марта открыта регистрация для участия в 5-й Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Попробовать свои силы в ней могут школьники и студенты из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Олимпиаде присвоен I уровень. Ее победители и призеры получат преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ведущих финансовых организаций и партнеров.

К участию приглашаются российские школьники 8–10 классов и студенты 1–3 курсов бакалавриата, 1–4 курсов специалитета и 1-го курса магистратуры из России и зарубежных стран.

1-й тур отборочного этапа состоится 31 марта по индивидуальному графику для каждой номинации. Участники, успешно справившиеся с олимпиадными заданиями отборочного этапа, смогут соревноваться в следующих этапах. Зарегистрироваться на отборочный этап можно по ссылке.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем президента России и правительства Российской Федерации. Организаторы: Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росфинмониторинг и организации Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

За четыре года проведения олимпиада объединила свыше 6 миллионов талантливых молодых людей из 36 стран. Проведение Олимпиады направлено на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности — к финансовой безопасности государства и содружества государств, а также минимизации рисков вовлечения молодежи в противоправные действия.

Подробная информация об Олимпиаде — на сайте rosfinolymp.ru, платформе «Содружество» и сайтах организаторов.