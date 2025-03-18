Общество

Аудитория YouTube сократилась почти вдвое с момента его замедления

Среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube с момента его замедления снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а в среднемесячная — на 14 млн, следует из данных Mediascope.

В России среднесуточный охват видеохостинга YouTube сократился на 23 млн человек за последние семь месяцев — с 52 млн в августе 2024 года до 29 млн человек в феврале 2025-го, следует из данных Mediascope. По среднемесячному охвату снижение составило 14 млн человек. Именно по тому показателю ранее YouTube занимал четвертую строчку в рейтинге популярных интернет-ресурсов в России, сейчас же сервис скатился на седьмое место.

В целом, и сам рейтинг изменился с прошлого лета. Первая пятерка площадок теперь выглядит так: на первом месте «Яндекс», его среднемесячный охват вырос до 102 млн человек, на втором Google — 101 млн человек, на третьем WhatsApp* (*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — 97 млн человек, «ВКонтакте» поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, а Telegram — с шестого переместился на пятое (90 млн), пишут «Известия».

Данные представлены по россиянам старше 12 лет, которые хотя бы раз заходили на платформы через мобильные телефоны (с учетом приложений), или компьютер.

Ситуация с YouTube в России остается неопределенной, и ее развитие зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, регулирование интернета и поведение пользователей, считает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.