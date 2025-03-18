Общество

Т1 совместно с ВТБ внедрил систему биометрической оплаты в метро Петербурга

Пассажиры Санкт-Петербургского метрополитена теперь могут оплатить проезд «лицом»: система биометрической оплаты начала работу на нескольких станциях подземки Северной столицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.

Проект реализован на базе отечественных технологий – с использованием программного обеспечения и технической инфраструктуры ИТ-холдинга Т1, платежной инфраструктуры ВТБ, а также алгоритмов компьютерного зрения VisionLabs. После окончания открытого тестового периода будет принято решение о масштабировании сервиса на все станции метрополитена.

О внедрении биометрических инструментов президент ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились в 2024 году. Для пилотирования технологии были выбраны станции «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». В декабре 2024 года система начала работу в формате закрытого тестирования, в котором принимали участие сотрудники банка и метрополитена. С 4 марта сервис стал доступен для всех пассажиров.

Запуску системы предшествовал большой подготовительный этап. ИТ-холдинг Т1 поставил необходимое аппаратное обеспечение, собрал и настроил программно-аппаратный комплекс, совместно с внешним партнером смонтировал оборудование на станциях и в ЦОД метрополитена, а также доработал и интегрировал ПО.

В ходе тестирования команда Т1 адаптировала специально-созданные ПАКи для бесперебойной работы биометрических инструментов и надежного, безопасного процессинга.

Открытое пилотирование на двух станциях продлится до конца мая 2025 года, после чего к проекту планируется подключить и другие станции метро. Техническое сопровождение и сервисное обслуживание оборудования на пилотном проекте будет и дальше осуществлять Т1.