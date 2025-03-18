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Общество

Т1 совместно с ВТБ внедрил систему биометрической оплаты в метро Петербурга

19.03.2025 12:17|ПсковКомментариев: 0

Пассажиры Санкт-Петербургского метрополитена теперь могут оплатить проезд «лицом»: система биометрической оплаты начала работу на нескольких станциях подземки Северной столицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.

Проект реализован на базе отечественных технологий – с использованием программного обеспечения и технической инфраструктуры ИТ-холдинга Т1, платежной инфраструктуры ВТБ, а также алгоритмов компьютерного зрения VisionLabs.  После окончания открытого тестового периода будет принято решение о масштабировании сервиса на все станции метрополитена.

О внедрении биометрических инструментов президент ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились в 2024 году. Для пилотирования технологии были выбраны станции «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». В декабре 2024 года система начала работу в формате закрытого тестирования, в котором принимали участие сотрудники банка и метрополитена. С 4 марта сервис стал доступен для всех пассажиров.

Запуску системы предшествовал большой подготовительный этап. ИТ-холдинг Т1 поставил необходимое аппаратное обеспечение, собрал и настроил программно-аппаратный комплекс, совместно с внешним партнером смонтировал оборудование на станциях и в ЦОД метрополитена, а также доработал и интегрировал ПО.

В ходе тестирования команда Т1 адаптировала специально-созданные ПАКи для бесперебойной работы биометрических инструментов и надежного, безопасного процессинга.

Открытое пилотирование на двух станциях продлится до конца мая 2025 года, после чего к проекту планируется подключить и другие станции метро. Техническое сопровождение и сервисное обслуживание оборудования на пилотном проекте будет и дальше осуществлять Т1.

«Метрополитены в крупнейших городах мира пока только присматриваются к биометрическим системам оплаты. В России подземки обеих столиц уже укомплектованы стойками бесконтактной оплаты «лицом», что повышает популярность самой биометрии. Согласно последним опросам, 41% россиян воспринимает биометрические технологии позитивно. В то время как год назад их число было всего 27%», — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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