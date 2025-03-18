Стартовал кастинг на фестиваль красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2025»

Кастинг на фестиваль красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2025» стартовал в южной столице Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Главный приз - 100 000 рублей, который вручается сертификатом в каждой номинации для Мисс и Миссис.
«В этом году главная тема фестиваля — "Женщина, как главный вектор развития семьи и бизнеса", с ней будет много связано как для участниц, так и для зрителей проекта. Фестиваль в этом году пройдет в 5-й раз в Великих Луках. Стань участницей №1. Подробности и запись в личных сообщениях или по телефону: 8-911-350-19-14», - пригласили великолучанок.
Обязательные условия для участия в конкурсе «Мисс Великие Луки» (региональный этап «Мисс Россия»):
Для участия в конкурсе «Миссис Великие Луки» (региональный этап «Миссис Россия») обязательные условия:
«Всех конкурсанток ждут номинации на финальном шоу и призы в них, мастер-классы, обучение дефиле, фотопозированию и актёрскому мастерству, работа со стилистами, профессиональные фотосессии, участие в показах и светских мероприятиях, съёмка в реалити-шоу, волшебные преображения, увлекательная работа с педагогами, бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию
и фееричный финал в лучшем зале нашего города! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - добавили организаторы фестиваля.