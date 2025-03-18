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Общество

ГД приняла закон о признании 9 августа днем воинской славы

19.03.2025 12:35|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и сразу в целом закон об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы.

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин ранее в марте. Поправками дополняется закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Днем воинской славы устанавливается «9 августа - день окончания Ленинградской битвы (1944 год)». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, признание 9 августа днем воинской славы «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы станет данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение Родины и всего мира от фашизма. По его словам, необходимо хранить память о таких героях, так как «те, кто переписывают историю в угоду политическим интересам, забыв какой ценой досталась Победа и мирная жизнь их детей, не имеют будущего», пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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