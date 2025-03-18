Общество

Жители Псковской области могут предложить общественные территории для благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года во всех муниципальных образованиях области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время на сайте pos.gosuslugi.ru осуществляется прием предложений граждан по общественным территориям, которые они хотят видеть благоустроенными в 2026 году. Уже поступило более 300 предложений.

Органами местного самоуправления осуществляется проверка предлагаемых территорий на соответствие всем требованиям законодательства. Общественные территории, прошедшие проверку и соответствующие всем требованиям законодательства, будут вынесены на Всероссийское онлайн-голосование.

Напомним, что в 2024 году в онлайн-голосовании приняли участие около 90 тыс человек, что на 16 тыс. человек больше, чем в 2023 году. Надеемся на еще более значительную активность граждан в текущем году. Поскольку территории на голосование предлагают имен-но граждане, благоустройство на данных территориях должны быть очень востребовано.

Значимую роль в проведении голосования традиционно выполняют волонтеры. В настоящее время на платформе Добро.РФ идет регистрация волонтеров.