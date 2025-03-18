Общество

ФССП взыскала с Google 8 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России после истечения 60-дневного срока взыскала часть административного штрафа с компании Google, наложенного за отказ платить предыдущие штрафы.

Размер штрафа составил более 8 миллиардов рублей. Компания Google LLC не оплатила штраф вовремя, вследствие чего против нее возбудили новое административное дело по статье 20.25 КоАП РФ.

Штраф был частично удержан с российского представительства Google — ООО «Гугл». В отношении Google LLC ведутся многочисленные исполнительные производства на общую сумму свыше 21 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Ранее компания получила многомиллиардные штрафы за блокировку российских каналов на YouTube.