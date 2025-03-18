Общество

В Псковской области сферы добычи сырья и образования стали лидерами по росту зарплат

Аналитики сервиса поиска работы hh.ru проанализировали динамику заработных плат в первом квартале 2025 года и выявили изменения в списке отраслей с самыми высокими доходами в Псковской области.

Главным открытием стало то, что прежний лидер рынка труда — отрасль «Нефть и газ» уступила свои позиции более широкой категории «Добывающей отрасли». Теперь средний заработок в добывающих компаниях достигает 193 тысяч рублей, что на 77 тысяч превышает показатели начала 2024 года. Такие доходы предлагают предприятия, занятые инженерно-геологическими изысканиями, добычей полезных ископаемых и обогащением руды.

Помимо этого, в тройку лидеров вошли металлургия (средняя зарплата — 140 тысяч рублей), тяжелое машиностроение (130,2 тысячи рублей) и автомобильный бизнес (128,2 тысячи рублей). Особого внимания заслуживает сфера образования, показавшая наибольший прирост доходов среди всех категорий — на 74%, достигнув средней заработной платы в 87 тысяч рублей.

Ранее доминирующая отрасль «Нефть и газ» опустилась на шестое место, хотя и показала увеличение заработка на 25% — до 89,2 тысячи рублей.