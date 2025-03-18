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Общество

Школьница из Пскова победила на всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

20.03.2025 12:09|ПсковКомментариев: 0

Ученица 11-го кадетского класса гимназии №29 города Пскова Ирина Жора стала победительницей всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум», сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области. 

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Организаторы мероприятия: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

«Представляете масштаб? В олимпиаде участвовали более 15 000 школьников из 88 регионов страны, но только 57 смогли набрать наивысший балл, и Ирина – в их числе! Поздравляем Ирину с этим выдающимся достижением! Благодарим её наставницу, председателя ТИК города Пскова Анну Садовникову, за блестящую подготовку ученицы», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области. 

Для девушки это уже вторая победа, в прошлом году она стала победительницей всероссийской олимпиады по избирательному праву, обучаясь в 10 классе. Также она является членом Молодежной избирательной комиссии Псковской области и участницей многих мероприятий областной избирательной комиссии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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