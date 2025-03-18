Школьница из Пскова победила на всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

Ученица 11-го кадетского класса гимназии №29 города Пскова Ирина Жора стала победительницей всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум», сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Организаторы мероприятия: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Для девушки это уже вторая победа, в прошлом году она стала победительницей всероссийской олимпиады по избирательному праву, обучаясь в 10 классе. Также она является членом Молодежной избирательной комиссии Псковской области и участницей многих мероприятий областной избирательной комиссии.