Общество

Госдума приняла поправки о праве регионов самим определять модель самоуправления

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о праве регионов России самостоятельно определять модель местного самоуправления.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В первоначальном виде законопроект безальтернативно предусматривал одноуровневую систему самоуправления.

Доработанные нормы предоставят возможность регионам самостоятельно определить модель местного самоуправления с учетом индивидуальных особенностей, пишет РИА Новости. Субъекты смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему самоуправления либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать.

Также у регионов появится возможность переходить на одноуровневую систему только частично, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую.

Поправками также определяется новый порядок вступления закона в силу. В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после опубликования, а до 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

«Наша страна огромная и субъекты Российской Федерации разные. Определяясь с системой местного самоуправления, необходимо учитывать особенности региона – и социально-экономическую, и историческую составляющие каждой территории», – отмечал ранее Володин.

По его словам, в ряде субъектов первичный уровень прочно встроен в систему управления, местная власть ближе к людям, благодаря этому проблемные вопросы, которые их волнуют, получают своевременное решение на уровне руководства субъектов.

«Прежде всего, такой подход отвечает интересам граждан, а это приоритет в нашей работе», – подчеркивал председатель Госдумы.