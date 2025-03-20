Общество

При трудоустройстве в Пскове 21% женщин все еще спрашивают о планах на детей

В Пскове 21% женщин все еще спрашивают о планах на детей при трудоустройстве. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждой пятой женщине (21%), когда она устраивается на работу, задают вопрос о том, планирует ли она завести детей. Однако большинство представительниц прекрасного пола (74%) уже не сталкиваются с такими вопросами.

Работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (27%), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 17%. Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 22% против 19% соответственно.

Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (22% против 20%).