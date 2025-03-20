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Общество

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением снизились в России с 2019 года

21.03.2025 14:25|ПсковКомментариев: 0

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением в РФ с 2019 года удалось снизить в три раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллегии Роспотребнадзора.

«В рамках завершенного нацпроекта "Демография", который был завершен в 2024 году, <...> у Роспотребнадзора был свой блок, который был связан со здоровым питанием, была информационная кампания с охватом аудитории более 2 млрд просмотров. Самое главное - удалось почти три раза снизить темп прироста первичной заболеваемости ожирением за период 2019-2024 годов. Это очень хороший результат, но недостаточный», - сказала она.

Голикова отметила, что Роспотребнадзор продолжит мероприятия по внедрению индивидуальных программ здорового питания в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в 2025 году.

Кроме того, важным направлением в деятельности Роспотребнадзора является контроль качества и безопасности пищевой продукции. По данным вице-премьера, службой проведено более 1 млн исследований пищевых продуктов по содержанию витаминов и макро- и микронутриентов, а также проанкетировано 675 тыс. учащихся в более чем 15 тыс. школ. Масштабная углубленная оценка фактического питания школьников позволила выявить проблемы в каждом регионе и разработать для каждого из них рекомендации потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания, пишет ТАСС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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