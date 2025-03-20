Общество

Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников

резидент России Владимир Путин заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат.

Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря, пишет РИА Новости.

«Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла... Она должна быть равноценной с другими оценками... Согласен, что нужно это со специалистами, с родительским сообществом пообсуждать - и принять взвешенное решение», - сказал глава государства.