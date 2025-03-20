Общество

Экологический поход в музее-заповеднике «Изборск» проведут 22 марта

В рамках празднования Всемирного дня воды 22 марта музей-заповедник «Изборск» приглашает всех желающих принять участие в экологическом походе. Участники пройдут маршрут длиной 3 километра по живописным окрестностям, узнают интересные факты о местной природе и экологии, а также найдут источники чистой родниковой воды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Организаторы отмечают, что это отличная возможность насладиться природой, найти единомышленников и освежиться. Участникам рекомендуют взять с собой удобную одежду и обувь, небольшой перекус и хорошее настроение. Запись на мероприятие доступна по телефону 8 (8112) 33-16-17.

Продолжительность похода составит полтора часа.