Общество

Армен Мнацаканян передал судейскому сообществу благодарность за достойный труд от депутатского корпуса

Форум судей Псковской области проходит в Псковском государственном университете. В рабочей встрече судейского сообщества, посвящённой подведению итогов работы за 2024 год, принял участие губернатор Михаил Ведерников, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян, глава Пскова Борис Ёлкин, руководители силовых структур, преподаватели ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель областного суда Олег Лазарев в своём докладе об итогах 2024 года подчеркнул, что в условиях повышенной нагрузки судьи региона справились с поставленными задачами, обеспечив доступность и гласность правосудия. В целом, в прошлом году суды рассмотрели более 212 тысяч материалов.

«Каждое процессуальное действие, каждый случай требует внимательного, добросовестного подхода. Все рассматриваемые вопросы первостепенны и важны. Задача судей – в установленный срок рассматривать каждое поступившие в суд дело и выносить законное, обоснованное и справедливое решение, понятное гражданам», - обозначил приоритеты председатель областного суда, поблагодарил коллег за ответственный труд и пожелал дальнейших успехов в отправлении правосудия.

«Ваш профессионализм, принципиальность, эффективность, результативность действительно впечатляют», - оценил работу судей Псковской области глава региона Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что служебная нагрузка на судей с каждым годом растёт - только мировые суды рассматривают более 150 тысяч дел ежегодно. «Несмотря на все объективные сложности, правительство делало, и будет делать всё возможное для обеспечения комфортной работы мировых судей и их аппарата. Общий бюджет на финансирование судебных участков мировых судей в 2024 году составил более 180 млн рублей, что на 20 % большее чем в 2023 году и почти в два раза больше чем в 2021 году. Я надеюсь, что вы это чувствуете», - сказал Михаил Ведерников и вручил судьям областные награды.

Вице-спикер Армен Мнацаканян передал судейскому сообществу благодарность за достойный труд от депутатского корпуса и спикера Собрания Александра Котова. «Действительно, люди стали чаще обращаться за правовой защитой и решать свои конфликты в судебном порядке, что говорит о том, что граждане доверяют судебной системе. Важно, что большая загруженность судей не отражается на качестве выполнения возложенных на вас задач – вы обеспечиваете непрерывную работу судебной системы, вынося беспристрастные и объективные решения. Благодарю за вашу профессиональную компетентность и честное служение Фемиде», - отметил парламентарий. Армен Мнацаканян вручил федеральным и мировым судьям Почётные грамоты и Благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

О сотрудничестве с судейским сообществом в образовательной сфере рассказал врио ректора ПсковГУ, проректор по административно-хозяйственной деятельности Дмитрий Матвеев. «Многие наши студенты участвуют в судебных заседаниях, где черпают практический опыт, соединяя его с теоретическими знаниями, полученными на занятиях», - отметил специалист и поблагодарил за выбор площадки ПсковГУ для проведения регионального форума судей.

После окончания торжественной части, участники мероприятия перешли к обсуждению профессиональных вопросов.