Общество

«Чай втроем»: Артур Гайдук о бабушкином воспитании, бардовской песне и боди-арте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроём», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 марта.

Сегодняшний гость - депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока», доктор, автор и исполнитель, президент Псковского Клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук.

Он поделился своими воспоминаниями о детстве, о методах, которыми его воспитывала бабушка в Риге, о бурной студенческой молодости и непростых буднях медика; рассказал, почему на многих фотографиях он разрисован красками, как в его жизни появились стихи и песни, провел сравнительный анализ между Псковской областью и центральной Африкой и, конечно же, исполнил несколько своих песен.