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Псковский филиал Университета ФСИН России провел круглый стол, посвященный вопросам уголовно-исполнительной науки и практики

Межвузовский круглый стол «Уголовно-исполнительная наука и практика: от истории к современности», приуроченный к 105-летию со дня рождения советского и российского ученого-правоведа Юрия Ткачевского прошел в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Круглый стол «Уголовно-исполнительная наука и практика: от истории к современности» в дистанционном формате собрал более 50 представителей образовательных организаций высшего образования России, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Открывая научное мероприятие, начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев отметил, что история развития уголовно-исполнительной системы и современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере реализации уголовных наказаний и функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, вызывают живой интерес как представителей профессионального научного сообщества, так и практических работников правоохранительной сферы деятельности, поэтому заявленная тема своевременна и актуальна.

Почетным гостем мероприятия в режиме видеосвязи стал профессор кафедры уголовного права и криминологии МГУ имени М.В. Ломоносова заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, руководитель научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского Вячеслав Селиверстов, который выразил признательность организаторам и участникам круглого стола за память выдающегося отечественного правоведа Юрия Ткачевского, к юбилею которого приурочено научное мероприятие.

В ходе работы круглого стола, организованного кафедрой организации режима Псковского филиала Университета ФСИН России, студенты, курсанты и слушатели обсудили актуальные вопросы уголовно-исполнительной политики, правового регулирования исполнения и отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества, исторического развития пенитенциарного законодательства и права в России и зарубежных государствах и другие вопросы по теме научного мероприятия.

Участниками круглого стола в дистанционном формате стали Университет ФСИН России, Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, Институт права, экономики и управления Псковского государственного университета, Академия МВД Республики Беларусь, Могилевский институт МВД Республики Беларусь, Карагандинская академия МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова, отметили в университете.