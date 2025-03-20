Общество

Игру по станциям «ЭКО ГТО» провели в псковском лицее №10

Волонтерский центр «Экомышление» провел игру по станциям «ЭКО ГТО» для учеников лицея экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове 21 марта, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова

«ЭКО ГТО - это проект в котором дети в игровой форме узнают о методах сортировки и переработке мусора», - рассказала волонтер центра «Экомышление» Елизавета Дуркина.

«Ребята не только узнают о том, что они должны сделать для того, чтобы жизнь вокруг них, их образ жизни и их здоровье стали лучше, но и поиграть. С помощью игр они узнают что-то полезное, погрузятся в то, что им сейчас необходимо, научиться, как в век потребления не только потреблять, но и ,например, утилизировать что-то, правильно использовать это», - рассказала учитель русского языка и литературы Анна Шевченко.

Фото: Анна Тягунова

Также, Анна Шевченко пояснила, что на уроке ребята совместно с волонтерами проходят игру по станциям. У них 3 станции, на каждой станции своя задача. На одной из станций была тема переработки и сортировки вторсырья.