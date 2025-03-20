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Общество

80-летие кооперативного техникума торжественно отметили в Пскове

21.03.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие в честь 80-летия Псковского кооперативного техникума прошло в Городском культурном центре областной столицы. Поздравить образовательное учреждение пришли представители областной и муниципальной власти, учредители и партнёры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Директор кооперативного техникума Юлия Самсонова призналась, что гордится быть частью учреждения, которое подготовило за свою историю более 10 тысяч востребованных специалистов.  «Я очень благодарна всем, особенно ветеранам. Не было бы вас, не было бы и нас. Вы стояли у истоков, а мы подхватили эту традицию и стараемся её приумножить», - сказала руководитель.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова от всех жителей Псковской области поздравила педагогов, ветеранов и студентов с юбилейной датой, которая сродни юбилею Великой Победы: «В год Победы родилось очень нужное тогда для Псковской области и страны  учебное заведение, которое прошагало 80 лет, не утратило своей актуальности  и сегодня является одним из самых современных и эффективных средних профессиональных образовательных организаций региона».

Первый вице-губернатор озвучила особую благодарность главы региона Михаила Ведерникова ветеранам и пожелания техникуму идти в ногу со временем и всегда оставаться конкурентоспособным в сфере профессионального образования. Вера Емельянова также вручила руководителю учреждения Юлии Самсоновой Почётную грамоту Губернатора Псковской области, а коллективу – Благодарственное письмо Правительства Псковской области.

От депутатов областного Собрания выступил вице-спикер Юрий Сорокин. «За восемь десятилетий техникум прошёл большой путь развития. За эти годы удалось сформировать высокопрофессиональный коллектив преподавателей, накопить богатый опыт реализации образовательных программ, внедрить новые формы обучения, укрепить учебно-материальную базу.  Ещё одно значимое достижение – добрая и дружная атмосфера. В техникуме поддерживается стремление к развитию, здесь каждый студент может раскрыть таланты и проявить себя в творчестве и спорте», - зачитал парламентарий приветственный адрес председателя Собрания Александра Котова и вручил педагогам Благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Говоря от себя лично, Юрий Сорокин признался, что с кооперативным техникумом его связывают многие годы сотрудничества в сфере спорта. Вице-спикер особо отметил энтузиазм и энергию нынешнего директора Юлии Самсоновой и вовлечённость в развитие техникума руководства псковского облпотребсоюза как учредителя.

В свою очередь председатель Совета псковского облпотребсоюза Николай Тесля вспомнил, что история техникума начиналась с учебного комбината в Печорах. «Нужны были специалисты для реализации хозяйственных задач, которые стояли тогда перед потребительской кооперацией. Образовательное учреждение взяло на себя функцию по подготовке кадров, и на протяжении 80 лет не просто выполняет её, а с достоинством несёт гордую миссию – воспитывать хорошего человека», - поздравил коллег Николай Тесля и отметил, что 70% специалистов в системе потребительской кооперации являются выпускниками техникума.

Отдельные слова благодарности Николай Тесля адресовал вице-спикеру Собрания, директору ООО «Псков-Полимер» Юрию Сорокину. «Это по-настоящему неравнодушный человек из категории наставников и меценатов. Это не просто наш партнёр, а уже, можно сказать, один из учредителей», - поблагодарил он Юрия Сорокина за благотворительную помощь и вклад в развитие техникума руководитель облпотребсоюза.

 

В ходе торжественного вечера прозвучали и другие поздравления гостей, а студенты представили концертную программу.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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