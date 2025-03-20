Общество

Всемирный метеорологический день отмечают 23 марта

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день, который отмечается с 1961 года, а девизом Дня стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру».

Этот день проводится с целью повышения осведомленности широкой общественности о возможных последствиях изменения климата. Ведь сегодня быстрое изменение климата – одна из самых серьезных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество.

Это проявляется не только в изменении погодных условий, повышении/понижении температуры, но и может привести к таким разрушительным бедствиям, как наводнения, засухи, цунами.