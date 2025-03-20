Общество

Треть псковичей положительно относится к деятельности профсоюзов

Треть псковичей положительно относится к деятельности профсоюзов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

23 марта — день создания федерации независимых профсоюзов РФ. В преддверии этой даты псковичи оценили деятельность профессиональных организаций.

53% псковичей ничего не знают о деятельности профсоюзов. Положительно к их работе относятся 32% (9% — безусловно положительно, 23% — скорее положительно), а негативно — 15% (9% — скорее отрицательно, 6% — абсолютно отрицательно).

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, но чаще оценивают их работу положительно. Чем выше доход псковичей, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 52% ничего о них не знают.

Судя по комментариям, псковичи считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». Звучали мнения о том, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

59% псковичей уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, 11% считают их ненужными. Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов (62% против 56%). В их полезности чаще уверены псковичи старше 45 лет (67% против 56% среди молодежи до 34 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов.

Среди осведомленных о деятельности профессиональных союзов 61% считают, что профсоюзное движение находится в упадке. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (66% против 56%). Среди респондентов до 34 лет больше тех, кто уверен в упадке профессиональных организаций (68%).

28% псковичей говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 11% видят признаки подъема.

Псковичи ждут модернизации профсоюзного движения: «Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников».