Общество

Россиянам рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования

Замена радиаторов не требует согласования и не является переустройством, если в квартире перед ними на стояках отопления установлена запорная арматура, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Если у вас в квартире на стояках отопления установлена запорная арматура перед радиаторами отопления, то радиаторы являются вашим личным имуществом, и их замена не нуждается в согласовании и не является переустройством», — сказал Якубовский.

Парламентарий отметил, что в случае протечки или повреждения чужого имущества в результате некачественной замены или установки радиаторов ответственность будет лежать на собственнике. По его словам, лучше внимательно отнестись к выбору исполнителя работ, а необходимые и допустимые параметры и характеристики радиаторов уточнить в управляющей компании.

Якубовский подчеркнул, что в таких случаях никаких штрафов за самовольную замену радиаторов, как и самого понятия, не существует, пишет РИА Новости.

«Если же запорной арматуры перед радиатором не установлено, то в данном случае радиатор является общим имуществом, ответственность за которое лежит на управляющей компании, и его самовольная замена будет являться самовольным переустройством, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, то есть наложение штрафов на граждан в размере от 2 тысяч до двух 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Но такие ситуации встречаются крайне редко», — заключил он.