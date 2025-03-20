Общество

Эрмитаж может запретить фотосессии из-за некорректного поведения посетителей

Представители Государственного Эрмитажа предупредили о возможности запрета постановочных фотосессий в музее из-за некорректного поведения посетителей. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале музея в связи с инцидентом с проведением коммерческой фотосъемки на его территории.

«В Эрмитаже постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Однако для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания Службы безопасности и смотрителей. Это одна из услуг, которая позволяет Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, установленную музеем и не имеющую аналогов в России, а также сохранить стоимость входного билета - самую низкую среди крупных музеев страны. <...> Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», - отмечается в публикации.

Представителей музея возмутило поведение двух посетительниц, пожелавших провести фотосессию в залах. «Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того, как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены», - указали в Эрмитаже.

В музее также подчеркнули, что сообщение одной из этих посетительниц в ее блоге о том, что их не пустили в музей, не соответствует действительности. «Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа. Этот пост вызвал большой интерес у СМИ и множество комментариев. Их авторы сочувствуют блогеру, не сумевшему посетить главный музей страны только из-за того, что костюм ее подруги оказался слишком нарядным», - отмечается в сообщении.

Представители музея назвали такое поведение посетительниц провокацией, которая «позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд». При этом они отметили, что «часть подписчиков заметила нестыковки в этой истории».

«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно», - считают в Эрмитаже.