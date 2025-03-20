Общество

В Госдуме предложили исключить ряд продуктов из списка социально значимых товаров

В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить из него те продукты, которые уже стали премиальными. Это поможет производителям стабилизировать цены на действительно базовые товары за счет повышения стоимости другой, более дорогой продукции, полагают эксперты.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, что обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать на и более 10% в течение 60 дней, пишут «Известия».

Депутат считает, что список нужно пересмотреть, исключив из него продукцию, которая уже перестала быть базовой и перешла скорее в разряд премиальной.

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — пояснил Лисовский.

По словам депутата, по этому вопросу ФАС решила создать рабочую группу.