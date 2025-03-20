Общество

Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

Мошенники распространяют фишинг в Telegram под видом рекламных объявлений бесплатных косметологических процедур, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Приглашаем женщин в качестве модели для омолаживающих процедур лица в Москву. Осталось бесплатных мест: два из 20» - пример фишинга, распространяемого в Telegram под видом косметологических процедур. Все приемы мошенников на месте: обещается «бесплатная процедура» и, конечно, остались «только два места», - говорится в сообщении управления МВД.

Правоохранители призывают быть максимально осторожными при поиске медицинских услуг, ведь это та сфера, где «недобросовестное предпринимательство может навредить больше мошенничества», пишет РИА Новости.

«Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах», - заключили в ведомстве.