Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

Мошенники распространяют фишинг в Telegram под видом рекламных объявлений бесплатных косметологических процедур, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Правоохранители призывают быть максимально осторожными при поиске медицинских услуг, ведь это та сфера, где «недобросовестное предпринимательство может навредить больше мошенничества», пишет РИА Новости.
«Обязательно проверяйте лицензии и отзывы на всех возможных платформах», - заключили в ведомстве.