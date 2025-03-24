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Общество

Каждый пятый россиянин видит в кибербуллинге главную угрозу для детей – ВЦИОМ

24.03.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Российское общество обеспокоено безопасностью детей в интернете: опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый житель страны считает кибербуллинг одной из главных угроз для подрастающего поколения. При этом большинство родителей в случае травли ребенка планируют решать проблему своими силами, а к профессиональной психологической помощи готовы обратиться лишь единицы.

Согласно результатам исследования, кибербуллинг расценивается как не менее опасный, чем мошенничество, вовлечение в преступную деятельность и доступ к нежелательному контенту. 40% опрошенных заявили о готовности обратиться в компетентные органы, 48% – поговорить с ребенком, 47% – связаться с родителями обидчика. При этом к психологу готовы обратиться только 15% респондентов (22% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Главной причиной кибербуллинга большинство россиян (64%) считают пробелы в воспитании детей-агрессоров, а эффективным способом борьбы с онлайн-травлей видят совместную работу родителей и педагогов (67%), пишет RuNews24.ru

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 8 человек
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