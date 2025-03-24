Общество

Псковские педагоги приглашаются на онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде»

Педагогов Псковской области приглашают на онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде»

, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Как рассказали организаторы, кypc разработан для участников педагогического и воспитательного процессов и посвящен вопросам предотвращения распространения неонацистских идей среди детей и молодёжи. Обучение состоит из 20 уроков, включающих в себя видеолекции, конспекты и другие материалы.

В онлайн-кypce рассматриваются следующие темы: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как составная часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для современной российской молодежи», «Деятельность неонацистских течений и организаций в сети Интернет: каналы пропаганды и механизмы вербовки», «Профилактика распространения идеологии неонацизма: виды, инструменты и форматы работы», «Профилактическая работа в сети Интернет», а также «Роль лидеров мнений в профилактике и просвещении».

В процессе обучения участники освоят современные методы профилактики неонацизма, научатся выявлять признаки идеологической обработки среди детей и молодежи, узнают о каналах распространения пропаганды и механизмах вербовки в неонацистские группировки через интернет, а также научатся создавать и продвигать позитивный контент, направленный на профилактику.

После обучения участники получат сертификат о его прохождении. Курс разработан российским обществом «Знание» и доступен бесплатно по ссылке.