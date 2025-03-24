Общество

Выброшенные в лес тела животных с «Доброй фермы» в Локнянском округе сожгли

Глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале рассказал о ситуации, сложившейся вокруг «Доброй фермы» в деревне Гоголево. Ранее поступали жалобы местных жителей на неконтролируемое содержание животных, что привело к порче имущества, гибели скота и нарушению санитарных норм.

Фото: архив ПЛН

Недавно были обнаружены мертвые животные, выброшенные в лес. По словам главы, ветеринарная служба округа незамедлительно провела необходимые мероприятия: погибших животных утилизировали путем сжигания, а места захоронений дезинфицировали.

«Также в ближайшее время Россельхознадзор и прокуратура приступят к внеплановой проверке для привлечения к ответственности тех, кто допустил нарушения, связанные с содержанием животных и утилизацией их останков. Правоохранительные органы проводят проверку по материалам жестокого обращения с животными на этой ферме. Администрация округа, в свою очередь, обратилась в органы МВД для проведения дополнительной проверки», - заключил Иван Белугин.