Общество

Минцифры предложило создать проект по взаимодействию в борьбе с киберпреступлениями

Минцифры России предлагает провести пилотный проект по оперативному взаимодействию правоохранителей, федеральных органов исполнительной власти, ЦБ, банков и операторов связи для противодействия киберпреступлениям. Проект соответствующего постановления правительства РФ размещен на портале проектов.

Пилотный проект может пройти с 12 мая 2025 года по 1 марта 2026 года.

«Цель проекта - создание эффективного механизма оперативного взаимодействия и информационного обмена участников проекта для противодействия правонарушениям с использованием ИКТ с применением ГИС противодействия киберпреступлениям», - уточнили в пресс-службе Минцифры.

В пилотном проекте, как ожидается, примут участие Минцифры, ФСБ, Росфинмониторинг, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Генпрокуратура, МВД, ЦБ РФ, банки, операторы связи и другие заинтересованные участники, пишет ТАСС.