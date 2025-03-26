Общество

В Псковской области за 5 лет по партпроекту «Единой России» модернизировали более 70 учреждений культуры

Псковская область успешно реализует партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины». За пять лет участия региона в программе капитальный ремонт провели в 17 учреждениях, 10 организаций оснащены инвентарем и оборудованием. Построен новый центр культурного развития, в районах создано 14 модельных библиотек, а также приобретено 20 автоклубов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото: «Единая Россия», ER.RU

На 2025 год планы не менее обширные. Семь учреждений в шести районах области оснастят материально-технической базой. Новые музыкальные инструменты и учебные материалы поступят в детские школы искусств в Печорах, Дно и Пушкинских Горах. Бежаницкий историко-культурный центр Философовых получит информационные стенды, технику и оборудование.

Псковская область включится и в новую программу «Земский работник культуры». Список вакантных должностей в организациях региона размещен на сайте комитета по культуре Псковской области.

«На съезде партии мы добавили в наш программный документ программу «Земский работник культуры», которую поддержал президент. В этом году на ее реализацию направлено больше одного миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах – по 2,5 миллиарда рублей. Подъемные в размере два миллиона рублей могут получить работники культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и Дальневосточном федеральном округе. И один миллион рублей – работники культуры, выбравшие для работы малые города в других регионах», – рассказал о всероссийской программе секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Постановление о выплатах подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 13 марта. Главное условие программы – исполнение трудовых обязанностей в течение пяти лет.

Комментируя процесс развития культуры в регионе, депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский также сообщил, что в области уже работают более 150 модельных библиотек, которые становятся точками притяжения жителей муниципалитетов.

«Такие универсальные современные площадки играют большую роль в развитии районов, – убежден Александр Козловский. – Работу по созданию современных библиотек продолжаем. В этом году планируется создать модельную муниципальную библиотеку-филиал №2 Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского».