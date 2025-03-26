Назначены прокуроры Новосокольнического и Опочецкого районов

На должность прокурора Новосокольнического района назначена старший советник юстиции Юлика Иванова; а на пост прокурора Опочецкого района - младший советник юстиции Алексей Федоров, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Ранее Юлика Иванова проходила службу в должности прокурора Великолукского района, а Алексей Федоров занимал должность заместителя прокурора Куньинского района.
На должности они назначены приказом генерального прокурора Российской Федерации от 26.03.2025 №297-к.