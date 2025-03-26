Каждый шестой россиянин регулярно откладывает средства — опрос

Каждый шестой россиянин (17,7%) заявил, что регулярно откладывает средства, 37,9% сберегают по мере возможностей, а 12,6% опрошенных планируют начать это делать, показало исследование СберСтрахования жизни.
Согласно аналитике Сбера, женщины чуть чаще мужчин регулярно формируют накопления (19% и 17% соответственно). Активнее остальных это делают люди 18–30 лет (22%), 31–40 лет (20%) и 41–50 лет (19%). Реже всего откладывают люди старшего возраста — от 51 до 60 лет (16%) и от 60 лет (11%).
Половине опрошенных (56%) удаётся откладывать 10% от дохода. Каждый шестой (16,6%) направляет в сбережения 5% дохода, а каждый восьмой (13,1%) — 15%. Пятую часть (20%) своего дохода сберегают 4,6% россиян, четверть (25%) дохода — 3%, а треть (30%) дохода — только 6,7% россиян. По статистике Сбера, больше всего откладывают жители Москвы (14,4%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новокузнецка (11,7%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%).
Доля тех, кто инвестирует часть средств, составляет 10%. Четверо из пяти опрошенных Сбером (39%) направляют в инвестиции 10% дохода, каждый третий (35%) — 5%, а каждый пятый (20%) — 15% дохода. 7% россиян инвестируют 20% и более от дохода.
Согласно исследованию Сбера, помимо вкладов россияне используют такие инструменты приумножения дохода, как покупка валюты (7,9%), акции и облигации (5,6%), программы страхования жизни (4,4%), вложения в золото, включая металлический счёт в банке (1,4%), и ПИФы (1,2%).
Из числа тех, кто пользуется страховыми продуктами, 28,2% оформляют рисковое страхование, включая кредитное и ипотечное. 3% респондентов используют НСЖ, а 2,5% — страхование с инвестиционным доходом.
Исследование проводилось в марте 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Опрос прошли 11 тысяч человек.