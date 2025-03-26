Общество

Псковичи оценивают свою уверенность на интервью с работодателем на 3,9 балла из 5 — опрос

Максимальная уверенность на собеседовании характерна для псковичей с высоким уровнем дохода. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, которые оценили собственную уверенность на собеседованиях при приеме на работу.

Согласно недавнему исследованию, жители Пскова оценили средний уровень своей уверенности на собеседованиях с работодателями на 3,9 балла из 5. Результаты показали, что 32% опрошенных чувствуют себя абсолютно уверенно (оценка 5 баллов), 38% поставили себе 4 балла, а 16% — 3 балла. Примечательно, что мужчины и женщины оценили свою уверенность одинаково.

Возраст респондентов оказывает значительное влияние на их удовлетворенность процессом собеседования. Так, граждане младше 34 лет оценили свою уверенность на 3,7 балла, тогда как горожане старше 45 лет дали оценку в 4 балла, что подчеркивает важность жизненного и профессионального опыта.

Также стоит отметить, что уровень дохода влияет на степень уверенности. Респонденты с доходом свыше 100 тысяч рублей оценили свою уверенность на 4,1 балла, в то время как те, кто зарабатывают меньше, отметили 3,8 балла. Среди высокодоходной группы 39% участников исследования оценили свою уверенность на максимальную отметку в 5 баллов.