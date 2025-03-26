Общество

Координационный орган в сфере молодёжной политики могут создать в Псковской области

Закон, разграничивающий полномочия органов государственной власти в сфере молодёжной политики, принят на мартовской сессии регионального парламента. Действующие правовые нормы актуализированы в соответствии с федеральным законом «О молодёжной политике в Российской Федерации», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законом предусмотрено право губернатора создавать координационные органы в сфере молодёжной политики. Областное правительство наделено полномочиями по утверждению регионального комплекса мер патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Эти мероприятия должны учитывать социальные потребности молодёжи, национальные традиции, местные и этнокультурные особенности региона.

Кроме того, в соответствии с новыми полномочиями областной комитет по молодёжной политике обязан оказывать консультационную и информационную поддержку молодым гражданам по вопросам создания молодёжных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций.