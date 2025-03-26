Общество

Открытие III Международного фестиваля «Псковский скоморох». ФОТОРЕПОРТАЖ

В Городском культурном центре Пскова 27 марта состоялась церемония открытия III Международного фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох». Это масштабное событие собрало свыше 350 артистов из различных стран, среди которых Россия, Казахстан, Латвия и Беларусь.

«Псковский скоморох» продлится три дня, фестиваль насыщен акробатическими этюдами, танцами и жонглированием. Цирковая программа «Все любят цирк» стартует в 19.00 27 и 28 марта.

Подробнее об открытии фестиваля «Псковский скоморох» — в фоторепортаже Анны Тягуновой.