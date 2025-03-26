Экономика

«Деловая Россия» и Фонд развития предпринимательства Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» под руководством председателя Дмитрия Мельникова и Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» во главе с директором Анастасией Ивановой подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

«Это соглашение открывает новые горизонты для бизнеса в Псковской области», уверены в реготделении.

Основной целью взаимодействия является создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности и развитие инфраструктуры поддержки бизнеса.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый предприниматель мог получить необходимые ресурсы и информацию для успешного роста.

Это сотрудничество — это не просто формальность, а реальная возможность для каждого», - добавили в «Деловой России».