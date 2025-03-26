Общество

ИИ сможет обрабатывать медицинские снимки и анализы к 2030 году, заявил эксперт

Искусственный интеллект (ИИ) будет обрабатывать все без исключения медицинские снимки и другие анализы - в ближайшие годы произойдет революция в диагностике, таким мнением поделился исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.

«В ближайшие годы сферу медицины ожидает революция благодаря новым возможностям искусственного интеллекта в диагностике. К 2030 году нейросети будут обрабатывать все без исключения медицинские снимки и другие анализы. ИИ будет использовать исторические данные для анализа снимков, сравнивая их со всеми предыдущими случаями», - сказал Марков.

Он объяснил, что анализ снимков с помощью ИИ позволит прогнозировать развитие заболевания у конкретного пациента, а также оценивать эффективность различных способов лечения. И, как следствие, врачи смогут быстрее и точнее ставить диагноз и уделять больше времени лечению пациента, объяснил эксперт.

Для обучения ИИ нужны большие объемы данных: сначала врачи отмечают на снимках разные патологии, на которые нужно обращать внимание, а потом нейронные сети учатся различать мелкие детали, значимые для постановки диагноза. После обучения ИИ интегрируется в медицинские системы, где он анализирует новые снимки, сравнивает их с предыдущими случаями и предлагает возможные диагнозы. Окончательное решение принимает все же врач на основе выводов, сделанных ИИ. Командная работа технологии и человека улучшает точность диагностики и делает лечение более эффективным, пишет РИА Новости.

«Искусственный интеллект уже сегодня активно помогает врачам анализировать КТ, МРТ, рентген и ультразвук. Например, на КТ-снимках он может выявить опухоли или внутренние кровотечения, которые сложно увидеть невооруженным глазом. На МРТ показывает детали мягких тканей и помогает определить воспаления или новообразования. На рентгеновских снимках ИИ быстро распознает проблемы с лёгкими или костями, такие как, например, переломы. В ультразвуковых исследованиях технологии ИИ помогают обнаруживать проблемы с сердцем или отклонения в развитии плода», - сказал Марков.

По его мнению, создание единой базы данных обезличенных медицинских снимков для обучения нейросетей могла бы вывести Россию в мировые лидеры в области медицинского ИИ. "Visionlabs (входит в MTS AI) участвует в проекте "МосМедИИ", который реализуется в Москве с 2020 года и направлен на использование технологий искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. На платформе сейчас доступны 17 сервисов, которые помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний», - поделился эксперт.