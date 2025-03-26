Общество

Каждый второй пскович знает, как отстоять свои права в спорах с работодателем — опрос

Каждый второй респондент знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Пскова.

Каждый второй экономически активный пскович (49%) знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. Еще 35% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет оценивают свою компетентность в вопросах трудового законодательства выше, чем те, кто моложе, и те, кто старше (52%). Среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей больше всего тех, кто хорошо знает основные положения ТК и способен отстаивать свои права перед работодателем (54%).

16% рассказали, что не знакомы с нормами трудового законодательства: «Не вижу смысла изучать — нормы всё равно не соблюдаются»; «Мне достаточно жизненного опыта».