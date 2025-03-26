Общество

В Печорах началась стратегическая сессия «Турпространство молодежи»

Стратегическая сессия «Турпространство молодежи» стартовала в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Мероприятие проводится в рамках совместного проекта программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Движения Первых «Походы Первых – больше, чем путешествие». Это первая подобная сессия в регионе. Она посвящена развитию походного туризма и будет проходить в течение нескольких дней в молодежном историко-культурном центре «Истоки».

Главная цель стратегической сессии - создание и реализация комплексной стратегии по формированию и поддержанию привлекательных туристических пространств на базе молодежных центров в регионах. Участники обсудят, как формировать культуру подхода, какой туризм нужно развивать в регионах и населённых пунктах, каким должно быть туристическое пространство и какие условия необходимо создать для его успешного функционирования.

На открытии стратсессии с приветственным словом выступил врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев: «В прошлом году мы запустили вместе с "Больше, чем путешествие" пилотный проект "Россия начинается здесь", в рамках которого наш регион посетили 100 студентов из Республики Беларусь. В этом году стартовал наш новый совместный масштабный проект "Рожденное Знамя на Псковской земле" - речь о Знамени Победы Идрицкой дивизии, водруженном в 1945 году над Рейхстагом. В рамках этой программы 2,5 тысячи ребят из Северо-Западного и Центрального федеральных округов посетят нашу Псковскую область. Скоро начнется конкурсный отбор, и первая группа ребят уже в конце весны приедет к нам в регион в рамках программы "Больше, чем путешествие"», - поделился он.

Всего в сессии принимают участие около 35 человек, среди которых: руководители и сотрудники молодежных центров; представители региональных органов власти, отвечающие за развитие походного туризма и молодежную политику; члены регионального отделения Движения Первых; руководители региональных туристических клубов и студенческих туристических объединений.

«"Больше, чем путешествие" – это та программа Росмолодежи, которая воспитывает подрастающее поколение через путешествия и походный туризм. Ведь именно в походном туризме зарождаются такие важные навыки, как коммуникация, забота друг о друге, выносливость и прививается любовь к родине. В каждом регионе должны появиться точки притяжения, чтобы любой человек мог прийти и узнать, где находится какая тропа в его регионе, с кем можно пойти, какое оборудование нужно взять, и вообще, как правильно, полезно и классно ходить в походы», - подчеркнула руководитель отдела формирования общественных и полезных путешествий программы «Больше, чем путешествие» Наталья Кошкина.

В рамках сессии рассматриваются вопросы, касающиеся создания и функционирования новых туристических пространств, взаимодействия в сфере походного туризма, а также роли воспитания подрастающего поколения через участие в походах.

Ведущий специалист по работе с регионами программы «Больше, чем путешествие» Алина Коновалова отметила, как важно развивать походные сообщества и привлекать молодежь к активному участию в туристической и экспедиционной деятельности: «Походы – это не только способ насладиться красотами природы. Это социализация, это воспитание, и, собственно, это развитие тех компетенций, которые уже есть у ребенка. Мы с вами можем погрузить подрастающее поколение в культуру походного туризма и любви к своей Родине. Мы используем поход как инструмент воспитания детей. Каждый родитель хочет быть героем для своего ребенка. В походе можно показать, как разводить костер, как кипятить воду, как ставить палатку и дать те самые навыки, которые нашим детям понадобятся в повседневной жизни», - подчеркнула она.

Для участников сессии организована обширная программа: открытый диалог на тему «Приоритеты развития туристических пространств в молодежных центрах», лекции и групповая работа, а также экскурсия по Пскову.

В течение этого года запланировано проведение еще 7 стратегических сессий в 8 федеральных округах страны, в рамках которых будет проводиться работа по формированию комплексной и единой стратегии развития туристских пространств на базе учреждений молодёжной политики во всех 89 регионах страны.

Напомним, «Больше, чем путешествие» – это программа Росмолодёжи, благодаря которой свыше 235 тысяч молодых людей увидели уникальные места страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект.