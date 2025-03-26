Месяц чистоты начнется в Пскове с 1 апреля

С 1 по 30 апреля в Пскове пройдёт месяц чистоты, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал
«Для всех желающих принять участие мы предоставим всё необходимое: грабли, мешки и перчатки», - отметил Борис Елкин.
Глава города подчеркнул, что прошлой осенью около 700 неравнодушных псковичей помогли привести в порядок 21 территорию.
«Давайте и в этот раз объединим наши усилия ради чистоты города! » - заключил Борис Елкин.
Подробности о проведении субботников и вариантах участия можно уточнить в управлении городского хозяйства по телефону: 29-15-22.